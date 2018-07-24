وفد سعودي يبحث زيادة التبادل التجاري مع إقليم كردستان

استقبلت حكومة إقليم #كردستان_العراق، مساء أمس الاثنين، وفداً سعودياً رفيعاً برئاسة رئيس الغرف التجارية السعودي سامي بن عبد الله العبيدي، والسفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري، والقنصل العام السعودي في إقليم كردستان منصور فيصل العتيبي.

وجاء في بيان حكومة الإقليم، أن الطرفين اتفقا على اتخاذ إقليم كردستان مركزا لبدء النشاط التجاري والاقتصادي والاستثمار في جميع أنحاء العراق.

وعقد رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اجتماعا مع الوفد السعودي الاقتصادي الذي ضم رجال أعمال ومستثمرين وصلوا إلى أربيل بناء على توصية من ولي العهد السعودي.

وذكر البيان أن الوفد السعودي أكد رغبته في الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في إقليم كردستان بالإفادة من الأمان والاستقرار والأرضية الملائمة للاستثمار في إقليم كردستان، مؤكداً ضرورة بدء الرحلات الجوية المباشرة بين إقليم كردستان والمملكة العربية السعودية، وفتح مصرف سعودي في الإقليم.

وعبّر الجانب السعودي عن دعمه لفكرة عقد مؤتمر اقتصادي في إقليم كردستان أو في المملكة العربية السعودية، بمشاركة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من السعودية والعراق وإقليم كردستان والجهات الحكومية المعنية من الجانبين، وتشكيل لجنة مشتركة للمتابعة.

من جانبه، أبدى رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني استعداد الإقليم لتقديم التسهيلات للاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال السعودية في إقليم كردستان.

وكانت السعودية قد افتتحت قنصلية لها في إقليم كردستان في فبراير 2016.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - العراقي بمجلس الغرف #السعودية محمد الخريف خلال اللقاء المشترك مع اتحاد غرف التجارة والصناعة لإقليم كردستان الذي عقد اليوم الثلاثاء "إن مجلس الأعمال السعودي – العراقي بوابة لإقليم كردستان، سواء في التعاون التجاري بين البلدين أو الاستثمار، مشيراً إلى رغبة المملكة العربية السعودية في استيراد منتجات إقليم كردستان.