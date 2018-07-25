صعوبات تواجه توطين الوظائف بسوق الذهب السعودية.. ما هي؟

قالت #وزارة_العمل_السعودية إن هناك صعوبة في توطين قطاع الذهب، إذ أظهرت فرق التفتيش التابعة لها أن 80% من مخالفات القطاع تكمن في مخالفة #التوطين ، فمن بين 1111 مخالفة تم ضبطها على مستوى المملكة خلال الأشهر الستة الماضية، سُجلت 893 مخالفة توطين، مع وجود 1233 منشأة غير ملتزمة بقرار التوطين.

ويفتح بيان الوزارة الذي أصدرته أمس شهية تجار الذهب للتحدث عن المعوقات التي واجهتهم مع قرار التوطين، إذ يقول عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية أحمد الشريف: "قرار توطين القطاع بدأ العام 2005، وكان الوضع صعبا حينها والشباب كانوا ينفرون من طول دوام القطاع الخاص، وبعد 13 عاما من الآن اختلف الوضع، وتغيّرت النظرة للعمل في القطاع الخاص، لكن ما زالت تنقصنا العناصر المدربة والمؤهلة".

ويتابع الشريف بالقول: "التقيت بمئات الشباب منذ بدء توطين القطاع، والذين استمر منهم بعد التدريب والتأهيل لا يتجاوز نسبة 2%"، مشيرا إلى أن قلة وضعف الكوادر كثيرا ما أرهق تجار السوق، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

ويرى الشريف ضرورة المرونة في خفض نسبة التوطين، معتبرا ذلك أحد الحلول العملية، إلى جانب السماح بالاستعانة بالخبرات الأجنبية القديمة ذات الكفاءة العالية، قائلا: "هؤلاء العمال القدامى يمثلون إضافة للشباب السعوديين ولأصحاب متاجر الذهب والمجوهرات". ويعتقد أن السنوات القليلة المقبلة ستجعل سوق الذهب تستوعب الموظفين السعوديين وتتكيف معهم بشكل أكبر.

ويتفق معه نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة تجارة جدة محمد عزوز، الذي يرى أن #توطين_قطاع_الذهب والمجوهرات بنسبة 100% وبشكل حاسم وفوري هو أمر أرهق الكثير من التجار وأخرج بعضهم من السوق.

ويوضح عزوز أن قطاع الذهب والمجوهرات عانى في الفترة الماضية التي يصفها بالفترة السيئة للقطاع، متمنيا من وزير العمل الجديد أن يسهم في نهوض أوضاع القطاع، ويردف "حجم سوق الذهب كبير جدا ومن الصعب توطينها خلال فترة قصيرة، وكانت هناك محاولة لذلك لكنها أربكت القطاع، إلى جانب أن كثيرا من العاملين القدامى خرجوا من السوق بعد خدمة عدة عقود، وخسرتهم السوق، بينما بالإمكان الاستعانة ببعضهم إلى جانب شبابنا السعودي".

وكانت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نفذت بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة أكثر من 27 ألف جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، وذلك منذ بداية العام الجاري. وأوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 1111 مخالفة على مستوى #المملكة، منها 893 مخالفة توطين، بينما 218 مخالفة أخرى.

يذكر أن برنامج "التوطين بالمناطق" يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.