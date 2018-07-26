وزير إسباني: لا نستبعد إرجاء موعد بريكست

صرح وزير الخارجية الإسباني، جوزب بوريل، أنه لا يستبعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على إرجاء المهل المحددة لخروج #بريطانيا من التكتل وتجنب #فشل_المفاوضات حول #بريكست.

ويفترض أن تغادر #بريطانيا الاتحاد في نهاية مارس 2019. ويريد الطرفان التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبر، ليتم إبرام النص في الوقت المحدد، لكن الجانبين أكدا أنهما يستعدان لفرضية فشل في #المفاوضات، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال بوريل في لقاء مع الصحافة الأجنبية "يبدو لي من المستحيل تصور أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيصلان إلى يوم يقولان فيه إنه طلاق قاس ولينتزع كل طرف ما يستطيع. سنخسر الكثير نحن وهم".

وأضاف الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أن "ما ليس مستحيلاً هو أن يصل موعد انتهاء المهلة وأن يكون هناك اتفاق بإجماع كل دول الاتحاد لإرجاء الموعد. لكن يجب التوصل إلى اتفاق".