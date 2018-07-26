وزير: تركيا تقترض 3.6 مليار دولار من مؤسسات صينية

قال #وزير_المالية_التركي براءت ألبيرق إن بلاده حصلت على حزمة قروض من مؤسسات مالية صينية بقيمة 3.6 مليار دولار.



وأضاف الوزير، في تصريحاته التي نشرها على موقع تويتر اليوم الخميس، أن من المقرر تقديم الحزمة إلى بنوك ومؤسسات خاصة وعامة لاستخدامها في استثمارات بقطاعي الطاقة والنقل.

وكانت #الليرة_التركية قد هوت يوم الثلاثاء الماضي 3.7% مقابل الدولار، بعد دقائق فقط من إعلان قرار غير متوقع للمركزي التركي بتثبيت سعر الفائدة، بحسب ما نشرته"بلومبرغ".

وتراجعت #العملة_التركية إلى 4.91 مقابل الدولار، فيما ارتفع العائد على سندات تركيا لأجل عشر سنوات بـ89 نقطة أساس إلى 17.72%.

واعتبر الأول من أمس حاسماً للعملة التركية، حيث كانت الأسواق تنتظر ما إذا كان المركزي سيرفع معدلات الفائدة للحد من التضخم ودعم الليرة التي تسجل تدهوراً، وذلك في اختبار حاسم لمصداقيته بعد شهر على فوز الرئيس رجب طيب #أردوغان بولاية رئاسية جديدة مما أثار قلق المستثمرين.