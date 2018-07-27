روسيا وكازاخستان تعلقان صادرات لفائف الصلب إلى إيران

قال تجار صلب إن #روسيا و#كازاخستان تعلقان من مبيعات #لفائف_الصلب المدرفل على الساخن إلى إيران لأسباب منها #العقوبات_الأميركية الجديدة على طهران.

وتظهر التطورات أنه رغم اعتراض الكرملين على أن العقوبات الأميركية أحادية الجانب ينبغي ألا تؤثر على شركات روسية، فإن #الشركات تغير سلوكها خوفاً من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

وتستخدم واردات لفائف الصلب المدرفلة على الساخن من روسيا وكازاخستان في قطاعات شتى من #الأنابيب إلى السيارات والمعدات الزراعية، لكنها ليست سوى جزء صغير من #الاستهلاك_الإيراني ويمكن استبدالها. وكانت #الواردات تسجل بالفعل تباطؤاً قبل العقوبات بسبب انخفاض الأسعار وضعف الطلب.

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لكن تجاراً يقولون إن العقوبات الأميركية تسببت في مزيد من التباطؤ. وتُشحن #اللفائف إلى إيران من قبل شركتي صناعة الصلب الروسيتين "سيفرستال" و"ام.ام.كيه" إلى جانب مصنع تابع لـ"أرسيلور ميتال" في تيمرتاو في كازاخستان.

وقال تاجر إيراني: "أعتقد أن أرسيلور والشركات المشابهة لها تقلص التجارة مع إيران بسبب ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الشركات الكبيرة".

وأكد أليكس أغوريف، مستشار الرئيس التنفيذي لنشاطات "أرسيلور ميتال" في كومنولث الدول المستقلة، خطط الشركة لتعليق الإمدادات إلى إيران بسبب العقوبات الأميركية. وتعد "أرسيلور ميتال" أكبر شركة منتجة للصلب في العالم.

وقال أغوريف إن "الإمدادات إلى إيران ستُعلق مؤقتاً بسبب العقوبات. فور رفع العقوبات ستُستأنف الإمدادات".