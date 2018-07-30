تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع 17% لـ10.6 مليار ريال

تراجعت التحويلات الشخصية للوافدين في السعودية خلال شهر يونيو الماضي إلى 10.604 مليار ريال، مقابل 12.753 مليار ريال، في شهر مايو بنسبة تراجع بلغت 16.85%.

ومقارنة مع شهر يونيو من العام الماضي حيث كانت 10.43 مليار ريال، تكون #تحويلات_الوافدين الشخصية قد ارتفعت بنسبة 1.72%.

وبحسب تحليل أجرته "العربية.نت" استنادا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما" بلغت قيمة تحويلات السعوديين للخارج خلال شهر يونيو الماضي 3.437 مليار ريال، مقابل 5.929 مليار ريال، خلال شهر مايو، بتراجع 42%، ومقابل 3.033 في شهر مايو من 2017، بارتفاع 13%.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2018، بلغت قيمة تحويلات الوافدين من السعودية 71.060 مليار ريال، مقابل 81.070 مليار ريال، في الستة أشهر التي سبقتها، بتراجع 12.3%، فيما شهدت استقرارا عند مقارنتها مع الفترة المقابلة من العام الماضي حيث كانت 71 مليار ريال.

وبدأت #السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

وكانت تحويلات الأجانب قد بلغت قيمتها خلال 2017 نحو 141.657 مليار ريال مقابل 151.898 مليار ريال خلال 2016، بنسبة تراجع 7.2‎%.

وفي يوليو من العام الماضي، طبقت #الحكومة_السعودية رسوما على مرافقي العمالة الوافدة بواقع 100 ريال شهريا على كل مرافق، وزادت هذه الرسوم بدءا من شهر يناير الماضي.

كما بدأت الحكومة السعودية فرض رسوم على العمالة الوافدة مطلع شهر يناير الماضي.