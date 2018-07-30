منظمة: إصلاحات ترمب تهوي بتدفقات الاستثمار الأجنبي

كشفت دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن #الإصلاحات_الضريبية التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب سببت اضطرابا كبيرا في تدفقات الاستثمار العالمي، مع جذب الولايات المتحدة أموالا أكثر من التي تضخها في الخارج في الربع الأول من العام وذلك للمرة الأولى منذ 2005.

وقالت المنظمة التي مقرها باريس إن الدراسة الصادرة عنها هي الأولى التي تكشف بيانات عن أثر #التخفيضات_الضريبية التي أقرها ترمب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقالت ماريا بورجا، خبيرة الإحصاء بقسم الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي متحدثة لرويترز "في العادة فإن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للاستثمار الخارجي في العالم. لذا حين تتحول إلى تسجيل رقم بالسالب فإن لذلك أثرا كبيرا على التدفقات العالمية".

وخلصت الدراسة إلى أن تدفقات #الاستثمار_الأجنبي_المباشر العالمية المتجهة إلى الخارج انخفضت 44% إلى 136 مليار دولار في الربع الأول من 242 مليار دولار في الربع السابق.

ويرجع ذلك في الأساس إلى تحول سلبي للاستثمارات الخارجة من الولايات المتحدة، ما يعني أن #الشركات_الأميركية جلبت المزيد من الأموال إلى الداخل بالمقارنة مع تلك التي ترسلها إلى الخارج.

وتراجعت #الاستثمارات الخارجة من الولايات المتحدة إلى سالب 145 مليار دولار، لتسجل رقما سالبا للمرة الأولى منذ الربع الرابع من 2005. ويرجع التغيير إلى تحويلات كبيرة إلى الداخل من قبل الشركات الأميركية الأم لأرباح شركاتها التابعة في الخارج.