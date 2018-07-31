أميركا قد تلجأ لاقتراض 329 مليار دولار..الأعلى منذ 2010

قالت #الخزانة_الأميركية الاثنين إنها تتوقع أن تقترض 329 مليار دولار في الربع الثالث من العام بعد أن اقترضت 72 مليار دولار في الربع الثاني عبر أسواق الائتمان.

والرقم المتوقع للاقتراض في الربع الثالث يزيد بمقدار 56 مليار دولار عن تقديرات سابقة.



ووفقا لمسؤول كبير بالوزارة، فإن الاقتراض المتوقع في الربع الثالث هو الأعلى لنفس الفترة منذ العام 2010 ورابع أكبر اقتراض مسجل للفترة من يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر أيلول.



وتتوقع الخزانة الأميركية أيضا إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 440 مليار دولار في الربع الرابع من العام الحالي.