التجارة السعودية: نمو أرباح القطاع الخاص 5.6% خلال 2017

كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية حققت نمواً في الأرباح بنسبة 5.6%، كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 1.7% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016.

وقالت وزارة #التجارة_السعودية في بيان نشر عبر موقعها على الإنترنت، إن إحصائيات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم" الذي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار كشفت أن الأرباح تحققت في الشركات المدرجة وغير المدرجة والمؤسسات في مختلف القطاعات.

وأوضح التقرير أن القطاعات الأكثر نمواً خلال 2017 هي: أنشطة الاستشارات الإدارية، تصنيع الآلات والمعدات، التعدين والتدوير والغاز الطبيعي، الأنشطة الاستشارية المالية، أنشطة التدريب، التعليم، المرافق الإدارية والصيانة والنظافة، الأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.

وكشف تقرير " #قوائم" لعام 2017 أن النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والصيد وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.

يشار إلى أن إيداع القوائم المالية لعام 2017 في برنامج "قوائم" يتم من قبل منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة 4 شهور للشركات المحدودة، و6 أشهر للشركات المساهمة.

الجدير بالذكر أن منشآت القطاع الخاص تودع قوائمها المالية في برنامج "قوائم" منذ تأسيسه في العام 2015، ويهدف البرنامج لتحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، ما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري لتكون مرجعاً رسمياً يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.