السعودية: 3.7 مليار ريال استثمارات مشاريع بـ 14 مدينة

أعلنت #وزارة_المالية_السعودية أن قيمة الاستثمارات في 29 مشروعاً أقرت الوزارة تمويلها خلال العام الحالي في 14 مدينة سعودية تصل إلى 3.747 مليار ريال.

وقال طارق الشهيّب، وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي، في مقابلة مع "العربية" إن الوزارة وقعت اتفاقيات تمويل 17 مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً لترفع عدد المشاريع التي يجري تمويلها إلى 29 مشروعاً.

وبلغت #القروض الممنوحة بموجب اتفاقيات اليوم نحو 755.8 مليون ريال، منحت لـ 17 مشروعاً لترفع قيمة الإقراض للمشاريع الـ 29 مجتمعة إلى حوالي 1.6 مليار ريال.

وتبلغ قيمة #استثمارات_المشاريع الـ 17 حوالي 1.54 مليار ريال.

وقالت الوزارة إن تمويلها يأتي ضمن برنامج الإقراض المحلي الذي تقدمه الدولة لتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. كما أن التمويل يأتي لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمشاريع الخدمية.

وفي مؤتمر صحافي للإعلان عن الاتفاقيات قال الشهيّب، إن الاتفاقيات الـ 17 تتمثل في إقامة 8 مشاريع صحية بـ 407 ملايين ريال.

كما تشمل اتفاقيات اليوم، إقامة 8 مشاريع تعليمية تتمثل في #مدارس و #جامعات و #كليات بمبلغ إجمالي يقدر بـ 340 مليون ريال موزعة على مدن الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، إلى جانب مشروع فندقي فئة 3 نجوم في مدينة جيزان على مساحة تقدر بـ 4،956 متر مربع.

يذكر أن #برنامج_الإقراض_المحلي ومنذ بداية أعماله قد موّل 710 مشاريع تنموية بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال.