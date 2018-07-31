رياح أزمة أبراج تتلاشى.. وثقة المستثمرين تعود بالإمارات

كشف استطلاع لرويترز ، شمل 13 مديرا من كبار مديري الصناديق في الشرق الأوسط، تعافي ثقة مديري الصناديق الاستثمارية في #الإمارات، وذلك بعد أن ضغطت أزمة مجموعة #أبراج وتصفيتها المرتقبة على الأسواق الإماراتية في الشهر الأخير.

فبحسب الاستطلاع يعتزم 46% من الصناديق زيادة استثماراتهم في #الأسهم_الإماراتية، مقارنة بـ8% فقط يعتزمون تخفيضها، ما يعكس تحسنا كبيرا مقارنة باستطلاع الشهر السابق حين كانت نسبة المديرين الذين يعتزمون زيادة استثماراتهم في الأسهم الإمارتية عند 15% .

أما في الكويت، فكشف هذا الاستطلاع تفاؤلا كبيرا في #السوق_الكويتي ، حيث يعتزم 62% من مديري الصناديق زيادة استثماراتهم في الأسهم الكويتية، ولم يشر أي منهم إلى نية تخفيض هذه الاستثمارات.