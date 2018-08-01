بعد هدوء نسبي.. ترمب يدير رحى الحرب التجارية مجدداً

هدد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب برفع نسبة الضريبة على لائحة من الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار، من 10% إلى 25%، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر.

ويرى المحللون المقربون من واشنطن بأنه ورقة ضغط أميركية لإعادة بكين إلى طاولة المفاوضات التجارية.

ويأتي هذا التهديد في وقت اطمأنت فيه الأسواق، بدعم من الأمل في استئناف المفاوضات التجارية بين البلدين، حيث أفادت "بلومبرغ" بأن ممثلين عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، وعن نائب رئيس الوزراء الصيني Liu He يُجرون محادثات لإيجاد سبل لاستئناف المفاوضات التجارية.

يذكر أنه من المرتقب أن تدخل الرسوم الجمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 16 مليار دولار، حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء.