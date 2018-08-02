الصين ترفع سقف التحدي.. مخاطبة ترمب: عُد إلى رشدك!

حثت #الصين الولايات المتحدة اليوم الخميس على أن تعود إلى رشدها، بعد أن سعت إدارة #ترمب لتكثيف الضغوط من أجل الحصول على تنازلات تجارية عبر اقتراح فرض رسوم جمركية أعلى بنسبة 25 % على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ خلال إفادة صحيفة يومية في بكين.

وكان مسؤولون أميركيون أكدوا ما نشرته واشنطن بوست أمس حول اقتراح إدارة الرئيس دونالد ترمب رفع الرسوم الجمركية على #بضائع_صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 في المئة إلى 25 في المئة.

وأضاف المسؤولون أن ترمب أصدر تعليمات لدراسة المعدل الأعلى للرسوم الجمركية في إطار مساع لضمان "وجود الأدوات المناسبة من أجل تشجيع الصين على تغيير سلوكها".

وقالوا أيضا إن الزيادة المحتملة في رسوم الاستيراد ليست بسبب إجراء محدد اتخذته الصين، وإن قنوات الاتصال مع بكين تبقى مفتوحة لمحاولة تسوية الخلافات التجارية.