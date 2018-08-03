صادرات مصر تقفز 14% والتبادل التجاري 44.8 مليار دولار

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن صادرات البلاد غير البترولية زادت بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن واردات البلاد ارتفعت بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت أن التبادل التجاري لمصر بصفة عامة قفز بنسبة 15.5 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ليبلغ نحو 44.86 مليار دولار تقريبا مقارنة مع نحو 38.83 مليار دولار قبل عام.

وأوضحت الوزارة أن خمسة قطاعات تصديرية حققت نمواً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري، تمثلت في قطاع الكيماويات والأسمدة بزيادة بلغت نسبتها 26%، وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة زيادة 17.8%، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 16.4%، وقطاع الغزل والنسيج بزيادة بلغت نسبتها 11%، كما ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات 38%.

وفي بداية يوليو الماضي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن إجمالي الصادرات غير البترولية لمصر حققت زيادة بنسبة 15% خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي.

وأشارت إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية بلغت نحو 10.966 مليار دولار، مقابل نحو 9.512 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 15.28%.

وحقق إجمالي حجم التجارة الخارجية نمواً ملحوظاً بنسبة 12.5% حيث سجل 37.562 مليار دولار، مقابل نحو 33.361 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2017.

وشهدت عدة قطاعات تحسناً كبيراً خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري منها صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والتي حققت قفزة كبيرة في حجم الصادرات حيث بلغت 2.155 مليار دولار، مقابل 1.722 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 25.2%.

كما بلغت صادرات الصناعات اليدوية 93 مليون دولار مقارنة بنحو 79 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17%، في حين بلغت صادرات الملابس الجاهزة 646 مليون دولار مقابل 575 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 12.4%، كما بلغت صادرات مواد البناء نحو 2.560 مليار دولار مقابل 2.312 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 10.7%.

وبلغت صادرات قطاع الغزل والنسيج نحو 380 مليون دولار مقابل 353 مليون دولار بزيادة قدرها 8%، كما بلغت صادرات السلع الهندسية الإلكترونية 993 مليون دولار مقارنة بنحو 960 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 3.4%.

كما حققت صادرات الحاصلات الزراعية زيادة بنسبة 6.4% حيث بلغت 1.264 مليار دولار مقارنة بنحو 1.187 مليار دولار، كما بلغت صادرات الصناعات الطبية نحو 191 مليون دولار مقارنة بنحو 180 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها نحو 6%.