فاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض %3.7 في يوليو

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت 3.7% في يوليو، مقارنة مع الشهر السابق، وهو أكبر انخفاض شهري منذ ديسمبر الماضي، بفعل تراجع في أسعار شتى أنواع المحاصيل.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 168.8 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة بلغ 175.3 نقطة في يونيو حزيران.

وكان الرقم المسجل قبل التعديل لشهر يونيو 173.7 نقطة.

وقالت الفاو: "الانخفاض في يوليو يعود إلى تراجع أسعار التصدير المعروضة للقمح والذرة والأرز".

وأضافت: "أسعار القمح العالمية كانت أقل بشكل عام خلال النصف الأول من الشهر، لكن المخاوف بشأن توقعات الإنتاج في الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية بدأت تدفع قيم التصدير للارتفاع مع اقتراب نهاية الشهر".