الهند تحضر أقوى رد على رسوم ترمب حتى الآن

قالت #الهند اليوم السبت، إنها ستبدأ تطبيق تعريفات جمركية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة في 18 سبتمبر، وذلك بعد تأجيلها في وقت سابق.

وشعرت نيودلهي بغضب من رفض واشنطن استثناءها من تعريفات جديدة، وقررت في يونيو زيادة ضريبة الاستيراد ابتداء من الرابع من أغسطس على بعض المنتجات الأميركية، ومن بينها اللوز والجوز والتفاح، ثم أجلت بعد ذلك هذه الخطوة.

وفي يونيو قررت الهند، أكبر مستوردي اللوز الأميركي في العالم، زيادة رسوم الواردات على هذه السلعة بنسبة 20%، منضمة بذلك إلى الاتحاد الأوروبي والصين في الرد على الزيادات التي قررها ترمب في التعريفات على الصلب والألمنيوم المستورد.

وتعتزم الهند أيضاً فرض رسم بنسبة 120% على واردات الجوز، في أقوى خطوة حتى الآن ضد الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولون من نيودلهي وواشنطن من بينهم وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيمس ماتيس، سلسلة من الاجتماعات تشمل إجراء محادثات استراتيجية مع نظرائهم الهنود في سبتمبر.

وزادت حدة الخلافات التجارية بين الهند والولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد #ترمب منصبه. وارتفع حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين إلى 115 مليار دولار في 2016، لكن إدارة ترمب تريد تقليص عجزها مع الهند والذي يبلغ 31 مليار دولار، وتحث نيودلهي على تخفيف العوائق التجارية.