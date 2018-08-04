تراشق بـ"الرسوم" بين أميركا وتركيا.. من يربح الحرب؟

تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب التجارة التركية المعفاة من الضرائب في أسواق الولايات المتحدة، بموجب ما يعرف بنظام الأفضليات المعمم، بعد أن فرضت أنقرة رسوماً انتقامية على سلع أميركية قيمتها 1.78 مليار دولار، رداً على رسوم واردات الصلب والألمنيوم الأميركية.

وقد تؤثر المراجعة على سلع قيمتها 1.66 مليار دولار تصدرها #تركيا إلى الولايات المتحدة، استفادت من برنامج الأفضليات العام الماضي وتشمل السيارات ومكوناتها والحلي والمعادن النفيسة.

وعزا مكتب الممثل التجاري الأميركي إجراء المراجعة إلى بواعث قلق بشأن التزام تركيا بالبرنامج، بعد أن استهدفت سلعاً أميركية فقط وليس من دول أخرى، بحسب "رويترز".