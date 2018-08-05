أميركا.. تباطؤ نمو الوظائف في يوليو بأكثر من التوقعات

تباطأ نمو الوظائف في #الولايات_المتحدة في شهر يوليو الماضي، بأكثر من التوقعات، حيث كشفت بيانات وزارة العمل ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بـ157 ألف وظيفة، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى نمو عددها بـ190 ألف وظيفة.

هذا وأوضحت البيانات أن عدد الوظائف في شهري مايو ويونيو ارتفع بواقع 95 ألفا عن الأرقام المعلنة سابقا.

كما كشفت البيانات أن معدل البطالة انخفض في يوليو بواقع عُشر نقطة مئوية إلى 3.9%، رغم ارتفاع عدد المحتسبين ضمن القوى العاملة، ما يعكس ثقة في آفاق التوظيف.

أما متوسط الأجر في الساعة، فارتفع بثلاثة أعشار النقطة المئوية في يوليو بعد أن سجل ارتفاعا بعُشر النقطة المئوية في يونيو.