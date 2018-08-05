ترمب: القرار في المفاوضات التجارية مع الصين بيد واشنطن

قال #الرئيس_الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة هي من تتحكم بالصراع التجاري مع الصين، جازماً بأن القرار في أي مفاوضات مع الحكومة الصينية يبقى بيد واشنطن.

وأشار ترمب خلال تغريدات على تويتر إلى أن #السوق_الأميركية تقف اليوم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين تراجعت السوق الصينية بـ27% خلال 4 أشهر، على حدّ قوله. رغم أنه من غير الواضح إلى أية أسهم صينية يشير ترمب.

كما أن مؤشر S&P 500 index الأوسع نطاقا للشركات الأميركية، لم يتمكن من إعادة تحقيق المكاسب والمستويات القياسية التي حققها في شهر يناير قبل بدء الصراع التجاري القائم.

ولم تفلح الولايات المتحدة في إقناع #الصين بخفض وارداتها من النفط الإيراني، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات، ما يشكل ضربة لجهود الرئيس دونالد #ترمب لعزل إيران، بعد انسحابه من #الاتفاق_النووي لعام 2015.

لكن في المقابل، وافقت بكين على عدم زيادة مشترياتها من الخام الإيراني، وفقاً لما ذكره المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، لأن المناقشات مع الصين ودول أخرى مازالت مستمرة.

ومن شأن ذلك أن يخفف المخاوف من قيام الصين بتقويض الجهود الأميركية لعزل إيران، عن طريق شراء النفط الفائض منها.