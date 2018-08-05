وزير يرجح انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق"

رجح وزير التجارة البريطاني، ليام فوكس، أن تغادر لندن #الاتحاد_الأوروبي دون اتفاق بسبب "تعنت" بروكسل، وفق ما نقلت عنه صحيفة "صنداي تايمز"، اليوم الأحد.

وقال الوزير المؤيد لـ #بريكست إن احتمال الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق بات الآن أكبر، ملقياً باللوم على كبير مفاوضي التكتل ميشال بارنييه.

وقال في مقابلة مع الصحيفة: "أعتقد أن تعنت المفوضية (الأوروبية) يدفعنا نحو عدم التوصل إلى اتفاق".

وأفاد أن بارنييه رفض خطة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأخيرة التي وافقت عليها حكومتها، بحجة أنهم لم يقدموا على مثل هذا الشيء من قبل.

ولذلك، اعتبر فوكس أن على الاتحاد الأوروبي أن "يظهر لنا أن بمقدوره اقتراح ما يمكن أن يكون مقبولا بالنسبة إلينا".

والتقت ماي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة، لمناقشة خطتها بشأن "بريكست" التي أدت إلى انقسامات في حكومتها وفشلت حتى الآن في الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي.

ولدى رئيسة الوزراء بضعة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل المرتقب في 29 مارس 2019، والذي ينبغي التوصل إليه قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في منتصف أكتوبر.