الصين تنتقد ترمب شخصياً: "ابتزازك" لن يجدي!

وجهت وسائل إعلام صينية رسمية انتقادات حادة للسياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في هجوم غير معتاد عليه شخصيا، فيما سعت لطمأنة المستثمرين القلقين على اقتصاد البلاد مع تسبب مخاوف متعلقة بالنمو في اضطرابات في أسواقها المالية.

ووجهت وسائل الإعلام الصينية انتقادات متكررة للولايات المتحدة ولإدارة ترمب مع تصاعد النزاع التجاري بين البلدين لكنها كانت تحجم إلى حد كبير عن استهداف ترمب.

تراشق الاتهامات

لكن الانتقادات الأخيرة التي وردت في النسخة الدولية من صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي، استهدفت ترمب، وقالت إنه يقوم بدور البطولة "في دراما خادعة خاصة به تقوم على الابتزاز والترهيب بأسلوب مقاتل الشارع".

وأضاف مقال رأي في الصفحة الأولى للصحيفة أن رغبة ترمب في أن يشاركه آخرون في مساعيه هي "أمنيات لا علاقة لها بالواقع"، وقال إن الولايات المتحدة صعدت خلافا تجاريا مع الصين وحولت التجارة العالمية لمعادلة "لا ربح فيها ولا خسارة".

وأضافت الصحيفة أن "حكم دولة ليس كممارسة الأعمال"، مشددة على أن تصرفات ترمب عرضت مصداقية الولايات المتحدة للخطر.

وتسبب الخلاف المستعر بين أكبر اقتصادين في العالم في اضطرابات في الأسواق المالية في الأشهر الماضية، بما شمل الأسهم والعملات وتجارة السلع العالمية من الصويا وحتى الفحم.

وفرضت كل من الولايات المتحدة و #الصين رسوما على واردات من الدولة الأخرى بقيمة 34 مليار دولار في يوليو/تموز. ومن المتوقع أن تفرض واشنطن قريبا رسوما جمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 16 مليار دولار.

وأعلنت الصين على الفور أنها سترد بالمثل على مثل هذه الخطوة.

الرد الصيني.. رسوم جمركية إصافية

وكشفت وزارة المالية الصينية في ساعة متأخرة يوم الجمعة عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية الإضافية على خمسة آلاف و207 سلع مستوردة من الولايات المتحدة قيمتها 60 مليار دولار.

وجاءت الخطوة ردا على اقتراح لإدارة ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار.

مخاوف على الاقتصاد الصيني

وأثارت #الحرب_التجارية وزيادة حالات إفلاس الشركات وانخفاض مستمر في قيمة اليوان مقابل الدولار، مخاوف من مواجهة الاقتصاد الصيني تراجعا أكثر حدة.

واتخذت الحكومة الصينية إجراءات ردا على ذلك، من بينها ضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي وتشجيع الاقتراض، فيما وعدت بسياسة مالية أكثر فاعلية.

تأتي الانتقادات اللاذعة التي أوردتها الصحيفة الصينية بعد تعليقات لترمب على تويتر يوم السبت قال فيها إن استراتيجية وضع تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات الصينية "تحقق نجاحا أكبر مما توقع الجميع"، وإن ذلك أجبر بكين على التحدث عن التجارة مع واشنطن.

واستشهد ترمب بالخسائر التي منيت بها سوق الأسهم الصينية، متوقعاً أن السوق الأميركية قد "ترتفع بشدة" بمجرد إعادة التفاوض على اتفاقات التجارة.

وانخفضت سوق الأسهم الصينية، اليوم الاثنين، بعد أن تسببت تهديدات التعريفات الجمركية الجديدة من بكين في تصعيد للحرب التجارية بين البلدين لكن جهود البنك المركزي لدعم اليوان نجحت في الحفاظ على استقرار العملة.

وأكدت مقالات في عدة صحف رسمية صينية على قدرة الاقتصاد الصيني على المقاومة، وقللت من أهمية المخاوف المتعلقة بتأثير الحرب التجارية على اقتصادها.