تعرف على الدفعة الأولى من العقوبات الاقتصادية على إيران

دخلت الدفعة الأولى من #العقوبات_الأميركية على إيران حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاْ، فيما سيبدأ تطبيق الدفعة الثانية من العقوبات في نوفمبر المقبل.

وتأتي الدفعة الأولى من العقوبات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطلع أيار/مايو الماضي انسحاب واشنطن من #الاتفاق_النووي_الإيراني، وقرر إعادة فرض هذه العقوبات.

قال د. فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية أن العقوبات التي سيتم تطبيقها من الاثنين ستشمل العديد من العقوبات في المرحلة الأولى وكانت سابقاً مطبقة وموجودة قبل الإتفاق النووي ومن ثم عادت بعد انسحاب أميركا من الإتفاق

وأكد العلمي أن هذة العقوبات ستشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الايراني، ومن المتوقع أن ترتفع حدة البطالة في إيران إلى حوالي 36% وانخفاض المستوى المالي والاقتصادي والتمويلي والاستثماري في إيران وهروب رؤوس الأموال من إيران".

وأضاف أن أهم فقرات هذة العقوبات هو عدم المتاجرة بالدولار الأميركي والذهب والفضة والمعادن النفيسة والحديد الصلب.

وتشمل العقوبات الأميركية التي يبدأ سريانها الاثنين 6 أغسطس: عقوبات على شراء أو الاستحواذ على الدولار. عقوبات على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، تجارة المعادن مثل الصلب والألومنيوم والغرافيت والفحم، التعاملات المالية الكبيرة بالريال الإيراني وعلى الاحتفاظ بأموال أو حسابات خارج إيران بالريال الإيراني، عقوبات على الاستثمار في أدوات الدين الإيرانية، وعقوبات على قطاع السيارات الإيراني.

وبحسب تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من المقرر أن يشرح البيت الأبيض في بيان لاحقا الاثنين العقوبات على إيران.