هذه أبرز الصفقات والاستثمارات بين السعودية وكندا

أعلنت #السعودية اليوم تجميد تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع #كندا ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المملكة ردا على تصريحات للخارجية الكندية اعتبرت تدخلا في الشأن السعودي.

تبقى الاستثمارات الحالية للمملكة في كندا متواضعة، فقد استثمرت نحو 6 مليارات دولار منذ عام 2006 بحسب بيانات وكالة بلومبرغ، أبرزها استثمارات شركة G3 Global Holdings، وهي مشروع مشترك مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني.

وبحسب إحصاءات كندية، قامت كندا بتصدير بضائع إلى السعودية بنحو 1.08 مليار دولار.

فيما بلغت الواردات من السعودية نحو 1.6 مليار دولار ، ليبلغ عجزها التجاري مع المملكة حتى الآن نحو 500 مليون دولار.

أما على صعيد أبرز الصفقات المشتركة، فتمثلت بصفقة عسكرية بين الطرفين عام 2014 بقيمة 15 مليار دولار، أضافت 3 آلاف وظيفة داخل كندا.

وتضمنت الاتفاقية التي يستمر تنفيذها لـ14 عاما، بيع مركبات عسكرية مدرعة خفيفة للسعودية.