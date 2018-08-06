وزير التجارة البريطاني يتوقع فشل مفاوضات البريكست

توقع وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس فشل مفاوضات البريكزيت التي تجريها حكومتُهُ مع الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع صحيفة "سنداي تايمز" البريطانية، توقع فوكس وبنسبة 60% أن تفشل محادثات البريكزيت.

ووجه وزير التجارة الدولية البريطاني اللوم إلى الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفه بغياب المرونة في المفاوضات.

وتأتي هذه التصريحات شبيهة لتلك التي أَدلى بها، عن طريق الخطأ، وزير الخارجية البريطاني Jeremy Hunt قبل زيارة له الأسبوع الماضي إلى باريس وفيينا والتي أشار فيها إلى مواجهة بريطانيا لاحتمالات عدم التوصل لاتفاق حول البريكزيت.