أكبر اقتصاد أوروبي يختتم الربع الثاني بأداء ضعيف

أظهرت بيانات أن #الناتج_الصناعي_الألماني انخفض أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران بعدما قفز في الشهر السابق، بما يشير إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي اختتم الربع الثاني بأداء أضعف مع استمرار الصادرات مستقرة.

لكن وزارة الاقتصاد قالت إن الناتج الصناعي زاد 0.4 % في الربع بأكمله، ويعني ذلك أن قطاع الصناعات التحويلية ساهم في التسارع المتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران.

وقالت وزارة الاقتصاد إن الناتج الصناعي تراجع بنسبة 0.9 % على أساس شهري في يونيو حزيران، ليأتي أضعف من التوقعات في استطلاع لرويترز والتي أشارت لانخفاض نسبته 0.5 بالمئة.

ويأتي ذلك بعد تعديل بالخفض لبيانات مايو أيار لتظهر ارتفاعا نسبته 2.4 بالمئة للناتج الصناعي.

وتظهر البيانات التفصيلية لشهر يونيو حزيران انخفاض ناتج قطاع الصناعات التحويلية 0.8 بالمئة وقطاع البناء 3.2 بالمئة لكن إنتاج قطاع الطاقة قفز 2.9 بالمئة.

من المقرر أن ينشر مكتب الإحصاء الاتحادي بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الثلاثاء القادم.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع معدل النمو الفصلي إلى 0.4 بالمئة في المتوسط من 0.3 بالمئة في الربع الأول مدفوعا بالاستهلاك الخاص والبناء.

ونما #الاقتصاد_الألماني بمعدل بلغ 2.5 بالمئة في 2017 ويتوقع معظم المحللين تباطؤا محدودا للنمو إلى نحو 2% هذا العام.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في بيان منفصل إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية استقرت دون تغيير يذكر على أساس شهري في يونيو حزيران، بينما زادت الواردات 1.2 بالمئة.

وتراجع الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 19.3 مليار يورو، من 20.4 مليار يورو (23.60 مليار دولار) بعد التعديل بالرفع في مايو أيار.

وأظهرت بيانات غير معدلة أنه في النصف الأول من العام، لم يسجل الفائض التجاري تغيرا يذكر تقريبا عند 121.5 مليار يورو مقارنة مع 121.3 مليار يورو في الستة أشهر الأولى من العام السابق.