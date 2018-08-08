أبوظبي تطلق دليلا إرشاديا لتنظيم المعارض التجارية

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي دليلاً إرشادياً جديداً لتسهيل وتسريع عملية تنظيم المعارض الاستهلاكية في العاصمة الإماراتية.

ويغطي الدليل، المتاح على موقع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ونظام ترخيص الفعاليات، المعارض الاستهلاكية والتجارية ومعارض الأسواق وبيع المنتجات. ويقدم الدليل شرحاً مفصلاً لأفضل الممارسات والإجراءات التي تضمن نجاح الفعالية وتُثري تجربة الزوار.

وتسعى الدائرة، عبر إطلاق الدليل الجديد، إلى تحفيز رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على استقطاب المزيد من المعارض الاستهلاكية إلى العاصمة الإماراتية، وفي الوقت ذاته، مساعدة منظمي الفعاليات الحالية على الارتقاء بها وزيادة أنشطتهم في هذا القطاع.

ويشتمل الدليل على شرح للمعايير والإجراءات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في خدمات ومرافق ومحتوى كل فعالية علاوة على تلبية متطلبات نظام ترخيص الفعاليات الذي يوفر منصة موحدة وحلولاً سريعة لتسجيل وترخيص الفعاليات في أبوظبي.

وقد ساهم نظام ترخيص الفعاليات منذ إطلاقه في تبسيط وتسهيل ومكاملة إجراءات تسجيل الفعاليات المقامة في الإمارة والحصول على تراخيصها. ويضم النظام قاعدة بيانات لأنواع الفعاليات ومعلومات عنها وفئاتها والمتحدثين والأنشطة بالإضافة إلى مؤشرات الأداء السياحي وتوجهات النمو ومدى نجاح الفعالية وقدرتها على تنفيذ أهدافها.

وقال مدير إدارة الترخيص والرقابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ناصر الريامي: "يشكل هذا الدليل الإرشادي مصدراً معلوماتياً شاملاً ومرجعاً رئيسياً لإجراءات تنظيم المعارض الاستهلاكية في الإمارة، والتي تتماشى مع معايير نظام ترخيص الفعاليات. وتعكس مبادرتنا بتطوير وإطلاق هذا الدليل مدى التزامنا بتبسيط عملية استضافة الفعاليات في أبوظبي، وتحفيز المزيد من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على إقامة فعالياتهم في العاصمة الإماراتية. ونسعى إلى دعم الفعاليات المقبلة والارتقاء بالحالية، وذلك لتقديم تجربة استثنائية للزوار وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لسياحة الفعاليات".

ويتكامل نظام تراخيص الفعاليات مع خمس جهات حكومية رئيسية تتطلب موافقتها على جميع أنواع الفعاليات في الإمارة إلى جانب 17 جهة أخرى يتم العرض عليها وفقاً لمدى صلتها بالفعالية.

ويهدف النظام إلى تعزيز الخدمات التي يحظى بها منظمو الفعاليات والشركاء في قطاع السياحة في #أبوظبي، بما يتماشى مع خطة الإمارة لتطوير اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

ويوفر النظام العديد من الوظائف المبتكرة، بما في ذلك خدمة التذاكر الإلكترونية التي يتم إصدارها والترويج لها بعد الموافقة على الحدث.