ترمب: نمو الاقتصاد الأميركي قد يتجاوز 5% قريباً

أكد الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قد يبلغ 5% أو يتجاوز ذلك قريباً، في تصريح اعتبره الكثيرون مفاجئاً.

ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من العام الحالي، مع توقعات #الرئيس_الأميركي بالوصول إلى حاجز الخمسة في المئة بنهاية الربع الرابع.

وتوقع ترمب إبرام واشنطن صفقات واتفاقيات تجارية قوية في المستقبل لتدفع الاقتصاد للنمو.

وفي سياق متصل، أعلن الممثل التجاري الأميركي أنّ بلاده ستفرض ابتداءً من الثالث والعشرين من أغسطس المقبل رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات صينية إضافية، لتصل قيمة الورادات الخاصة لهذه الرسوم إلى 50 مليار دولار، وذلك رداً على الممارسات التجارية غير العادلة للصين.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أنّ الرسوم الجديدة ستشمل نحو 279 منتجاً صينياً.