صادرات الصين تقفز.. رغم رسوم "ترمب"

قفزت صادرات #الصين بأكثر من المتوقع في يوليو، على الرغم من فرض الولايات المتحدة رسوم استيراد جديدة، وظل فائضها التجاري مع أميركا قرب مستويات قياسية مرتفعة.

ولقيت الصادرات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، دعماً من أقوى هبوط في قيمة اليوان الصيني في أربعة أشهر في الفترة من أبريل إلى يوليو، والذي ربما بدد تأثير رسوم استيراد بنسبة 25% فرضتها الولايات المتحدة على صادرات صينية بقيمة 34 مليار دولار.

وتراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بشكل طفيف الشهر الماضي إلى 28.09 مليار دولار، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 28.97 مليار دولار في يونيو.

ودأبت واشنطن على انتقاد الفائض في تجارة الصين مع الولايات المتحدة وطالبت بكين بخفضه.