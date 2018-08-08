"الكهرباء السعودية" تطالب بتوفير سداد مرن للمستهلكين

طالبت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الشركة #السعودية_للكهرباء بتقديم خيارات سداد مرنة للمستهلكين في القطاع السكني، وطلبت منها العمل على إصدار فواتير الكهرباء بمنهجية تيسر عليهم سداد فواتير الكهرباء خلال فترة الصيف.

كما وجهت الهيئة بتقسيط المستحقات المتراكمة على المستهلكين خلال المدة السابقة لشهر يوليو، إن وجدت ، على 6 أقساط شهرية متساوية بداية من فاتورة استهلاك شهر أكتوبر القادم، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وكانت جددت الشركة السعودية للكهرباء دعوتها في 17 يوليو الماضي للمشتركين للاستفادة من خدمة "الفاتورة الثابتة"، التي تهدف إلى تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري، ليتمكن المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية، تحسباً لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء ببعض الأشهر، خاصة في فصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.

وأكدت "السعودية للكهرباء" أن خدمة "الفاتورة الثابتة" تُعد جزءاً من جهودها المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها، لاسيما أن الخدمة تهدف لتخصيص كل مشترك ميزانية ثابتة للفاتورة، بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق عملية الاشتراك في الخدمة، وأن المشترك سيحصل على فواتير متساوية القيمة طوال العام.