الجدعان: أرقام الميزانية تعكس تحسن أداء المالية العامة

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن أرقام الميزانية للربع الثاني من العام الحالي، تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطط المملكة الإصلاحية والاقتصادية، بهدف تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية.

وأكد الجدعان أن وزارة المالية تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى، من خلال التنسيق المستمر في الجهود لتناسق السياسات والإجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة، ولتحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.

وأضاف وزير المالية السعودي أن المؤشرات الاقتصادية الأولية توضح استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، خاصة الاستهلاك الخاص، حيث ارتفعت عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال هذه الفترة، وكذلك بالنسبة للاستثمار الخاص، فقد شهد أداء مؤشر مديري المشتريات تقدماً، كما سجل الائتمان الخاص في الربع الثاني نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2017.

وتعطي هذه المؤشرات نظرة إيجابية تعزز التفاؤل باستمرار تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مدعوماً بتحسن مستويات الإنفاق الحكومي التشغيلي والاستثماري، وكذلك انتعاش أسواق النفط العالمية.