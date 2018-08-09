حساب المواطن: إيداع 2.3 مليار ريال عن الدفعة التاسعة

أعلن برنامج #حساب_المواطن إيداع 2.3 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي دعم البرنامج، منها 2.3 مليار دفعة شهر أغسطس، و7 ملايين تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال البرنامج في تغريدة اطلعت عليها "العربية نت"، عبر موقع تويتر إن 48% من الأُسر والأفراد المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمعدل 928 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

وشملت الدفعة التاسعة لشهر أغسطس من #برنامج_حساب_المواطن أكثر من 12 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.4 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 3.6 مليون مستفيد، أكملوا طلباتهم قبل 10 يوليو الماضي.

وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني بحسب "واس" إن 926 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من "حساب المواطن" في الدفعات التسع حوالي الـ 20 مليار ريال.

وحرصًا من إدارة البرنامج على التزام العدالة في تقديم الدعم، أتاحت التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية، كما حرصت على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق البيانات المسجلة رسميًا، بهدف تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

يشار إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في "حساب المواطن" قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادق الاستحقاق يوم سبت.

ويأتي برنامج "حساب المواطن"، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.