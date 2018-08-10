ترمب يضاعف رسوم الألمنيوم والصلب على تركيا

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إنه أمر بزيادة الرسوم على واردات من تركيا بحيث تصبح رسوم استيراد الألمنيوم 20 بالمئة، والصلب 50 بالمئة مع تصاعد التوترات بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي، بسبب احتجاز تركيا لقس أميركي وخلافات دبلوماسية أخرى.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "أصدرت للتو أمرا بمضاعفة رسوم الصلب والألمنيوم فيما يتعلق بتركيا، في الوقت الذي تتراجع فيه عملتهم، الليرة التركية، تراجعا سريعا أمام دولارنا القوي جدا!".

وأضاف "رسوم الألمنيوم ستصبح 20 بالمئة، والصلب 50 بالمئة.. علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة حالياً!".