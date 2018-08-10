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ترمب يضاعف رسوم الألمنيوم والصلب على تركيا

المصدر: واشنطن - رويترز
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إنه أمر بزيادة الرسوم على واردات من تركيا بحيث تصبح رسوم استيراد الألمنيوم 20 بالمئة، والصلب 50 بالمئة مع تصاعد التوترات بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي، بسبب احتجاز تركيا لقس أميركي وخلافات دبلوماسية أخرى.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "أصدرت للتو أمرا بمضاعفة رسوم الصلب والألمنيوم فيما يتعلق بتركيا، في الوقت الذي تتراجع فيه عملتهم، الليرة التركية، تراجعا سريعا أمام دولارنا القوي جدا!".

وأضاف "رسوم الألمنيوم ستصبح 20 بالمئة، والصلب 50 بالمئة.. علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة حالياً!".

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