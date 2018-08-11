أخيراً.. اليونان تستعد للخروج من وصاية دائنيها

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني علامة الدين اليوناني متوقعة لهذا البلد أن يخرج "بنجاح" من برامج المساعدة في 20 أغسطس.

ورفعت وكالة فيتش علامة الدين السيادي اليوناني من "بي" إلى "بي بي سلبي"، غير أنه يبقى في فئة "المضاربة"، مرفقة العلامة بـ"آفاق مستقرة"، ما يعني أنه من غير المتوقع أن تعدّل العلامة في الأشهر المقبلة.

وأوضحت الوكالة أن "التدقيق الأخير في البرنامج اليوناني" المدعوم من آلية الاستقرار الأوروبية "يفتح الطريق لخروج ناجح من هذا البرنامج في 20 أغسطس".

ومن المقرر أن تخرج اليونان رسميا من وصاية جهاتها الدائنة (منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي) في 20 أغسطس لتستأنف تمويل نفسها مباشرة في الأسواق، بعد سنوات من الانكماش الحاد وثلاثة برامج مساعدات.

ورأت فيتش أن اليونان تستند إلى الفائض المسجل في الميزانيات الأخيرة (خارج خدمة الدين) وتوقعات نمو مطرد والتدابير المالية الجديدة التي أقرت على أن تدخل حيز التنفيذ عام 2020، لـ"دعم" قدرتها على تحمل الدين.

ومع تلقي اليونان في 6 أغسطس 15 مليار دولار من آلية الاستقرار الأوروبية، كانت الدفعة الأخيرة من مساعدة الجهات الدائنة لتلبية حاجاتها على صعيد التمويل، فإن هذا البلد يباشر خروجة من برنامج الدعم "احتياط كبير من السيولة".

وأشارت فيتش إلى أن اليونان تملك بالتالي أموالا تغطي تمويل دينها السيادي لمدة 22 شهرا حتى منتصف 2020.

ومن المتوقع بحسب الوكالة أن تستخدم السلطات اليونانية قسما من هذه الأموال لمعاودة شراء بعض قروضها الأغلى ثمنا، "ما سيخفض تكاليف خدمة الدين".