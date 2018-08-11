أميركا واليابان تسعيان لتضييق خلافاتهما التجارية

قال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الولايات المتحدة واليابان اتفقتا على إجراء المزيد من المحادثات لتضييق الخلافات بينهما بشأن التجارة والاستثمار وتشجيع التجارة بين أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وبعد يومين من الاجتماعات بين الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي، قال لايتهايزر إن الجانبين أجريا "مناقشات صريحة" بشأن آراء كل منهما فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار.

وأضاف قائلا "على أساس هذه المناقشات، اتفق كلا الجانبان على استكشاف سبل لسد الفجوة بين مواقفهما وتعزيز التجارة بين الولايات المتحدة واليابان وتوسيع مجالات التعاون على أساس من التفاهم المشترك".