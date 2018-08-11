بعد رسوم تركيا.. ماذا سيفعل ترمب مع كندا والمكسيك؟

قال الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، إن #الولايات_المتحدة و #المكسيك تحققان تقدماً بشأن إبرام اتفاق تجاري لكنه حذر #كندا من أنه سيفرض ضرائب على صادراتها من السيارات إذا لم يتسنَّ التوصل لاتفاق مع أوتاوا.

وقال ترمب على #تويتر "الاتفاق مع المكسيك يحقق تقدماً بشكل طيب. لا بد من مراعاة عمال صناعة السيارات والمزارعين وإلا فلن يكون هناك اتفاق. #رئيس_المكسيك الجديد رجل مهذب تماما.

"على كندا الانتظار. تعريفاتهم الجمركية وعقباتهم التجارية كبيرة جدا. سنفرض رسوما على #السيارات إذ لم نستطع التوصل لاتفاق".

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إنه أمر بزيادة الرسوم على واردات من تركيا بحيث تصبح رسوم استيراد... ترمب يضاعف رسوم الألمنيوم والصلب على تركيا اقتصاد

وكان ترمب أمر بزيادة الرسوم على واردات من تركيا بحيث تصبح رسوم استيراد الألمنيوم 20%، والصلب 50%مع تصاعد التوترات بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي، بسبب احتجاز تركيا قساً أميركياً وخلافات دبلوماسية أخرى.