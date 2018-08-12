الاقتصاد السعودي يشهد زيادة حادة بالإنتاج والطلب

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في #السعودية، زيادة حادة في كل من #الإنتاج و #الطلبات الجديدة الشهر الماضي.

وبحسب المؤشر الصادر عن #بنك_الإمارات_دبي_الوطني ارتفع معدل التوظيف، بشكل متواضع في شهر يوليو، مع استمرار الزيادة في تكاليف التوظيف.

وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال شهر يوليو الماضي للقطاع الخاص غير النفطي 54.9 نقطة، مقارنة مع 55 نقطة في شهر يونيو من العام الحالي.

وشهدت #الشركات زيادة في حجم المخزون بأسرع معدل هذا العام في شهر يوليو، ما قد يشير إلى بعض التفاؤل بشأن تحسن الطلب في الفترة المقبلة.

وتوقعت نحو 20% من الشركات المشاركة في #الدراسة أن يزداد معدل الإنتاج خلال فترة سنة.