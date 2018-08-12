السعودية.. تراجع طفيف لمؤشر مديري المشتريات في يوليو

تراجع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، تراجعاً هامشياً للقطاع الخاص غير النفطي في #السعودية، حيث سجل 54.9 نقطة خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ55 نقطة في يونيو.

وأظهرت البيانات زيادة حادة في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي، أما معدل التوظيف، فارتفع بشكل متواضع في شهر يوليو، مع استمرار الزيادة في تكاليف التوظيف.

وشهدت الشركات زيادة في حجم المخزون بأسرع معدل هذا العام، ما قد يشير إلى بعض التفاؤل بشأن تحسن الطلب في الفترة المقبلة، حيث توقعت نحو 20% من الشركات المشاركة في الدراسة، أن يزداد معدل الإنتاج خلال فترة سنة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في شهر يوليو، حيث سجل 55.8 نقطة، مقارنة بـ57.1 نقطة في شهر يونيو، ما يعكس أبطأ معدل نمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في ثلاثة أشهر.

كما شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة بأسرع معدل في ثلاث سنوات، حيث أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة الطلبات الواردة من دول الخليج وأوروبا.