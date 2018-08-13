السعودية.. إصدار فواتير الكهرباء تدريجيا لتسهيل السداد

في الوقت الذي ينتظر فيه العديد من المشتركين #إصدار_فواتير_الكهرباء لشهر يوليو الماضي، أكد رئيس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية عبدالله الشهري، أن الإصدار سيكون بشكل تدريجي ولمدة 7 أيام بهدف تسهيلها على المشترك و #الشركة_السعودية_للكهرباء ، كاشفا عن وجود 9.200 ملايين فاتورة كهرباء تصدر شهريا.

وأبان الشهري، أنه حينما صدرت فواتير الكهرباء جميعها في يوم 28 من شهر يونيو الماضي، واجهت شركة الكهرباء صعوبات وتأخيرا في الإبلاغ عن المشتركين غير المنتظمين في السداد، ولذلك تم إصدارها على عدة أيام بغرض التسهيل على المستهلك والشركة المشغلة، بحسب ما ورد في صحيفة "الوطن".

قرار الهيئة

يأتي ذلك في وقت بدأت الشركة بإصدار فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يوليو للمشتركين في القطاع السكني من يوم الخميس الماضي، وتستمر على شكل دفعات لمدة 7 أيام تباعا، حيث ذكرت الشركة أن قرار إصدار فواتير الاستهلاك عن شهر يوليو خلال الفترة بين 9 أغسطس و15 أغسطس يأتي تنفيذا لقرارات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تتطلب عمليات تطوير وتحديث لآليات إصدار الفواتير، وتحديث المعلومات والبيانات الإضافية، وتوفيرها للمشتركين، وهو ما يجري العمل عليه حاليا.

كمية الاستهلاك

أوضحت الشركة حينها أن إعادة جدولة إصدار الفواتير لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على كمية الاستهلاك الخاصة بالمشترك، كما لن يترتب عليها أي تكلفة إضافية.

وقالت الشركة، إن الفواتير على الرغم من صدورها في أغسطس فإنها ستقتصر حصرا على كلفة الاستهلاك حتى شهر يوليو، ولن تشمل مطلقا كلفة استهلاك الأيام التي تلت دورة القراءة المنتهية في وقتها المقرر والمعتاد شهريا.