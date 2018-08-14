وزارة النقل السعودية تتوقع إنجاز 152 مشروعاً بـ 2018

قال تركي الطعيمي المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في #وزارة_النقل_السعودية إن المتوقع إنجازه من المشاريع قبل نهاية السنة الحالية، يبلغ 152 مشروعاً بطول طرق يصل إلى أكثر من 4000 كيلومتر.

وأشار الطعيمي في مقابلة مع "العربية" إلى ميزانية لدى #وزارة_النقل بقيمة 52 مليار ريال مخصصة لمشاريع العام الحالي.

وشرح أن آلية #تعويض_المواطنين عن الأراضي التي يتطلب استخدامها في شق الطرق، يكون عبر لجنة تتبع معايير الحوكمة وبوجود خبراء ومحكمين ودراسة من جهات متخصصة لضمان عملية التعويض المناسب.

وأضاف أن عملية التصميم يستند إليها في تحديد #تكلفة وقيمة التعويضات المتوقعة وإضافتها للتكلفة الإجمالية للمشروع وبالتالي فإنها قيمة تعويضات المواطنين تأخذ مسارات تقييمية وإدارية محددة لضمان ملائمتها لمختلف ضوابط ومعايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.

وكانت #وزارة_النقل السعودية أعلنت أن عدد مشاريع الطرق التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 55 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 5 مليارات ريال.

وقد وصل إجمالي عدد #المشاريع الجاري تنفيذها بنهاية النصف الأول 474 مشروعاً بينها 67 مشروعاً في منطقة الرياض و61 مشروعاً في مكة المكرمة، و27 مشروعاً في المدينة المنورة إضافة إلى 27 مشروعاً في #المنطقة_الشرقية.

وضمن حرص الوزارة على صرف تعويضات المواطنين عن أملاكهم المنزوعة لمصلحة الطرق، فقد قامت وزارة النقل بإعداد 950 معاملة مستحقة للصرف بإجمالي نحو 1.2 مليار ريال.

وقد تم صرف 78 معاملة بقيمة 72 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي.