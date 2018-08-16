أميركا تفرض عقوبات على شركات تعاملت مع كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شركتين روسية وصينية لانتهاكهما الحظر الاقتصادي المفروض على #كوريا_الشمالية وسط مساعي واشنطن لإبقاء الضغوط على بيونغ يانغ، بسبب برنامجها النووي.

واتهمت الوزارة شركة "داليان صن مون ستار إنترناشونال لوجستيكس تريدينغ" الصينية وشركة أخرى تابعة لها في سنغافورة بتزوير وثائق لتسهيل تصدير شحنات من الكحول والسجائر لكوريا الشمالية.

وذكرت الوزارة أن هذه الشحنات ساعدت على تجارة "غير قانونية" هائلة بالسجائر عادت على نظام بيونغ يانغ بنحو مليار دولار في العام.

واعترفت المجموعة الصينية بأنها أرسلت سجائر ومشروبات كحولية إلى كوريا الشمالية، لكنها نفت أن تكون ارتكبت أي مخالفة.

وقال مدير المجموعة ليانغ يي لوكالة فرانس برس "قمنا بإرسالها بترخيص من الجمارك الصينية وهذا قانوني بالكامل ولدينا كل الوثائق القانونية اللازمة".

وأدرجت وزارة التجارة الأميركية على اللائحة السوداء شركة "بروفينت" الروسية لانتهاكها العقوبات الدولية عبر توفير خدمات لسفن ترفع العلم الكوري الشمالي في الموانئ الروسية ناخودكا وفوستوشني وفلاديفوستوك وسلافيانكا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وفرضت الوزارة كذلك عقوبات على فاسيلي الكسندروفيتش المدير العام لشركة بروفينت، وقالت إنه "شارك شخصيا" في الصفقات مع كوريا الشمالية.

وذكّرت في بيانها "قطاع الشحن بالمخاطر الشديدة المترتبة على ممارسات كوريا الشمالية في مجال الشحن"، موضحة أن إدراج المجموعتين على اللائحة السوداء "يعزز التزام الولايات المتحدة تجنب أي تدفق مالي على نشاطات وبرامج أسلحة الدمار الشامل بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي".

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن "وزارة الخزانة ستواصل تطبيق #العقوبات الحالية على كوريا الشمالية وستتحرك ضد الشركات والموانئ والسفن التي تسهل الشحنات السرية وتوفر تدفق العائدات لكوريا الشمالية".

ودانت الوزارة "الأساليب التكتيكية للمجموعات المتمركزة في الصين وسنغافورة وروسيا من أجل الالتفاف على العقوبات"، مؤكدة أن هذه الإجراءات "ستستمر حتى نتوصل إلى إزالة الأسلحة النووية الكورية الشمالية بشكل نهائي وكامل ويمكن التحقق منه".

وعلى الرغم من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، تواصل واشنطن فرض عقوبات تجارية على الدولة الشيوعية للضغط عليها لإنهاء برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، الثلاثاء، إن المحادثات بين البلدين تحرز تقدما "في الاتجاه الصحيح" بعد أحد عشر أسبوعا من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون في سنغافورة.