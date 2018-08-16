ارتفاع العجز التجاري للمغرب 8% في يناير - يوليو

قال مكتب الصرف المغربي، اليوم الخميس، إن #العجز_التجاري للمغرب زاد 8% إلى 118.3 مليار درهم (12.4 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونمت الواردات 9.8% إلى 278.3 مليار درهم بين يناير ويوليو، بينما زادت الصادرات بنسبة أقل بلغت 11.2% لتصل إلى 160 مليار درهم.

وارتفعت واردات المعدات 12.1% إلى 68.7 مليار درهم، وزادت واردات السلع تامة الصنع 7.2% إلى 62.3 مليار درهم وغير تامة الصنع 4.4% إلى 58.8 مليار.

وشهدت واردات الطاقة صعودا نسبته 16.8% إلى 45.6 مليار درهم، ونمت واردات الأغذية 7.5% إلى 28.6 مليار درهم.

وواصل قطاع السيارات قيادة صادرات #المغرب بزيادة 16.9% إلى 38.5 مليار درهم ثم الزراعة والأغذية النباتية بزيادة 5% إلى 34.5 مليار.

وزادت صادرات الفوسفات ومشتقاته 15.1% إلى 29.2 مليار درهم.

وسجلت صادرات القطاع الزراعي زيادة 19.8% إلى 7.1 مليار درهم، وصادرات الإلكترونيات 4.7% إلى 5.6 مليار.

ونمت إيرادات السياحة 9.3% إلى 38.3 مليار درهم، في حين زادت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 5.3% إلى 37.6 مليار.

وهوت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 25.6% إلى 12.6 مليار درهم.