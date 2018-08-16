السعودية.. أولى خطوات خصخصة توزيع ومعالجة المياه

قالت شركة المياه الوطنية الحكومية في #السعودية، إنها بدأت استعدادات لإشراك شركات عالمية في قطاع توزيع ومعالجة المياه بالمملكة، في إطار خطط خصخصة وضعتها الحكومة.

ودعت شركة المياه الوطنية شركات المياه المحلية والعالمية للمشاركة في "استطلاع السوق"، الذي سيقيس مدى اهتمام المستثمرين المحتملين. وطلب من الشركات التسجيل في موعد أقصاه 30 أغسطس.

وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إنهم قد يسمحون لشركات خاصة بتشغيل وصيانة وتطوير خدمات توزيع المياه، فيما يصل إلى ست مناطق في البلد الذي يفتقر لموارد المياه.

وتستهدف الرياض تحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بقيمة تتراوح بين 9 مليارات و11 مليار دولار، من برنامجها للخصخصة بحلول عام 2020.