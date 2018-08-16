حيازات الأتراك من الدولارات تقفز بـ 1.3 مليار بأسبوع

أظهرت بيانات البنك #المركزي_التركي، اليوم الخميس، أن الودائع بالعملة الأجنبية التي يحوزها المستثمرون المحليون في #تركيا زادت إلى 159.9 مليار دولار في أسبوع حتى العاشر من أغسطس من 158.6 مليار دولار قبل أسبوع، وذلك على الرغم من دعوات الرئيس رجب طيب #أردوغان لتحويل العملات الأجنبية إلى الليرة.



وفي وقت سابق من الشهر الحالي، دعا أردوغان الأتراك لتحويل ما بحوزتهم من العملة الصعبة والذهب إلى الليرة لدعم العملة المحلية المتداعية، والتي بلغت مستوى قياسياً منخفضاً مقابل #الدولار_الأميركي هذا الأسبوع، وفقدت نحو 40%، من قيمتها منذ بداية العام.