وزير مالية تركيا: لن نلجأ لصندوق النقد

قال وزير المالية التركي، براءت البيرق، اليوم الخميس، إن لا نية لدى بلاده للتوجه إلى #صندوق_النقد_الدولي للحصول على الدعم في أزمة عملتها.

وصرح البيرق في حديثه مع نحو ستة آلاف مستثمر في أول مؤتمر هاتفي له منذ تعيينه وزيراً في يوليو، بأن #تركيا ستحقق أهدافها المالية عبر تقليص الإنفاق. وأضاف أنها ستركز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال أيضاً إن تركيا لم تطبق قط أي إجراءات من خارج آلية السوق، مضيفاً أن فرض قيود على حركة الأموال لن يكون أبداً مدرجاً على جدول أعمال أنقرة.

وأضاف أن تركيا ستعمل على زيادة التشديد المالي مع التركيز على تعزيز الفائض الأولي لتركيا، وأن الإصلاحات الهيكلية ومرونة سوق العمل من الأولويات أيضاً.

وأشار إلى أن الحكومة ستشهد تخفيضات إنفاق معينة، وأن الإيرادات تبلي بلاء حسناً.

وقال وزير المالية التركي إن من المتوقع تحقيق فائض أولي بستة مليارات ليرة (1.04 مليار دولار) في نهاية العام الحالي.

وذكر أن حكومة تركيا ستدعم بنوكها العامة إذا احتاجت إلى المساعدة، وستعلن عن مصادر إضافية للتمويل في الأسبوعين القادمين. وأبلغ وزير المالية المستثمرين بأن السياسة النقدية غير كافية لمواجهة التضخم، وأن هناك حاجة إلى نهج منسق ومتوازن يقارب بين السياسة النقدية والمالية.

وقال أيضاً إن تركيا "تتفهم تماماً وتدرك جميع التحديات الداخلية التي تواجهها"، وإنها "ستخرج أقوى من أزمة تقلبات سوق العملة".

وأكد أنها تتعامل الآن مع الوضع غير المألوف في السوق، مضيفاً أن "لديها قطاعاً مصرفياً سليماً وقوياً".

من ناحية أخرى، أكد أن تركيا "ستتجاوز عقوبات أميركا مع شركاء آخرين"، مشيراً إلى أن كثيراً من دول العالم تواجه مشكلة العقوبات الأميركية، وأن الرد عليها يجب أن يكون منسقاً.

وقال البيرق إن تركيا ستتجاوز فترة العقوبات الأميركية هذه مع أطراف أخرى مثل ألمانيا وروسيا والصين.

وأضاف أن تركيا لا تتوقع فرض أي غرامات على بنك "خلق" التركي المملوك للحكومة. وكانت محكمة أميركية أدانت مسؤولاً تنفيذياً سابقاً بالبنك في يناير بسبب مساعدته إيران في تفادي عقوبات أميركية.