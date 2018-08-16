3 دول خليجية تدعم برنامج الموازنة المالية في البحرين

قال وزراء مالية ثلاث دول خليجية في بيان لها إنهم سيدعمون حاجات #البحرين التمويلية وذلك بعد أن أجروا مراجعة لبرنامجها المقترح لموازنة المالية العامة في اجتماع في المنامة.

وقال البيان "أكد الوزراء مجددا التزام بلدانهم بدعم الحاجات التمويلية لبرنامج #الموازنة_المالية_العامة مع مؤشرات مستهدفة"، في إشارة إلى وزراء مالية السعودية والإمارات والكويت والبحرين.

وأبلغ مصرفيون ومصادر خليجية أخرى رويترز أن الدول الثلاث الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تناقش مساعدات للمنامة منذ أكثر من عام مع قيام #المستثمرين الأجانب ببيع السندات البحرينية.

وفي أواخر يونيو حزيران قالت الدول الثلاث في بيان إنها تناقش "كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنھاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات #الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين". وأضافت أن البرنامج سيجري إعلانه قريبا.

وتتوقع البحرين عجزا قدره 3.5 مليار دولار في ميزانية الدولة للعام 2018.