التضخم يرتفع فوق المعدل المستهدف للمركزي الأوروبي

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة إن التضخم السنوي في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفع إلى 2.1% في يوليو تموز، مؤكدا المعدل فوق المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي.



وتأكيد زيادة التضخم خبر جيد للبنك المركزي الأوروبي الذي يسعى إلى وضع نهاية لبرنامج لشراء السندات بحلول نهاية العام ولمح إلى احتمال رفع أسعار الفائدة العام المقبل.



وتسارع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين إلى 2.1% على أساس سنوي في يوليو تموز من اثنين بالمئة في يونيو حزيران بقيادة ارتفاع أسعار الطاقة.



وباستثناء الطاقة والأغذية غير المصنعة، وهي مؤشر ينظر فيه البنك المركزي الأوروبي لقياس التضخم الأساسي، ارتفعت الأسعار 1.3% على أساس سنوي.



وكان التضخم السنوي الأعلى في أستونيا ولاتفيا وبلجيكا، بينما شهدت اليونان وإيرلندا زيادات أقل في الأسعار.



ويسعى البنك المركزي الأوروبي لإبقاء التضخم قرب 2% شريطة أن يظل دون هذا الحد بقليل.