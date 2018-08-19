إيران: نعيش لحظة حاسمة لاقتصادنا

قال نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، أمس السبت، إن إيران ستقاوم الضغوط الناجمة عن #العقوبات_الأميركية بالاعتماد على مواردها الطبيعية والبشرية، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن على حلفائها من أجل قطع علاقاتهم الاقتصادية مع طهران.



ونقلت الوكالة الإيرانية للأنباء عن جهانجيري قوله "هذه لحظة حاسمة لاقتصادنا لكننا لسنا عند نهاية طريق مسدود... لدى هذا البلد الكثير من الموارد البشرية والطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها".



وانسحبت واشنطن من #اتفاق_نووي مع إيران كان بموجبه قد جرى رفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.



وتستهدف عقوبات فُرضت في أغسطس الجاري تجارة #إيران في الذهب وغيره من المعادن النفيسة، فضلا عن مشترياتها الدولارية وقطاع صناعة السيارات هناك.



وقال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إن مجموعة جديدة من العقوبات ستُفرض في نوفمبر تستهدف مبيعات النفط الإيرانية.



وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد رفض الأسبوع الماضي عرض ترمب لإجراء محادثات.



وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل لأسباب كان أبرزها الطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين الذين يحاولون حماية مدخراتهم.