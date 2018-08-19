ارتفاع أسعار النفط يفاقم العجز التجاري لليابان

ارتفع عجز اليابان التجاري من السلع إلى 231.2 مليار ين (2.1 مليار دولار) في يوليو، على خلفية ارتفاع تكاليف واردات النفط، بحسب بيانات حكومية أفادت بأن قيمة واردات النفط الخام زادت بنسبة 40.3% إلى 763.5 مليار ين (6.8 مليار دولار تقريباً) نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً.

وبلغت قيمة الصادرات اليابانية في يوليو 6.75 تريليون ين (60 مليار دولار تقريباً) بدعم من ارتفاع الطلب على المكونات الإلكترونية مثل أشباه الموصلات، ومعدات تصنيع شاشات الكريستال السائل المستخدمة في الهواتف الذكية خاصة من الصين.

لكن قيمة الواردات وصلت إلى 6.98 تريليون ين (62 مليار دولار)، منها موارد الطاقة حيث تستورد اليابان أكثر من ثلاثة أرباع احتياجاتها النفطية من الدول العربية.