صراع العملاقين.. جولة جديدة من فرض الرسوم في 23 أغسطس

أكدت #وزراة_التجارة_الصينية أنها سترسل نائب الوزير أواخر أغسطس للقاء مساعد وزير الخزانة الأميركي للتجارة الدولية بدعوة من الولايات المتحدة، وسط التوتر التجاري المتصاعد بين البلدين.

وجددت الصين قولها بأنها تعارض #الحمائية_التجارية ولن تقبل أي تدابير أحادية لتقييد التجارة لكنها ترحب بالحوار.

هذه الأخبار دعمت أسعار النفط على الرغم من صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي أظهرت ارتفاعا مفاجئا لمخزونات النفط بنحو 6.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، في مقابل توقعات بانخفاض قدره مليونان ونصف المليون برميل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن استهلاك مصافي التكرير في أميركا للنفط الخام قفز إلى نحو 18 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

وكانت المحادثات بين وزير التجارة الأميركي ونائب #رئيس_الوزراء_الصيني في يونيو الماضي قد فشلت في التوصل إلى اتفاق مع فرض الولايات المتحدة رسوما على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار بداية يوليو ما استدعى ردا انتقاميا من الصين.

هذا ويخطط الطرفان لجولة جديدة من تبادل فرض الرسوم الجمركية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ستطال بضائع صينية بقيمة 16 مليار دولار وأخرى أميركية بنفس القيمة.