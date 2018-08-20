إقليم صيني يتجه لاستثمار صناعي بـ21.8 مليار دولار سنويا

يهدف إقليم قوانغدونغ في جنوب شرقي الصين إلى استثمار ما يزيد على 450 مليار يوان (65.46 مليار دولار) في صناعات استراتيجية وناشئة على مدى ثلاث سنوات حتى 2020.



وتأتي تلك الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها بكين لتطوير صناعاتها بهدف تحقيق إنتاج أعلى قيمة وأقل تلويثا للبيئة.



ويخطط إقليم قوانغدونغ للإبقاء على معدل النمو السنوي للاستثمار الصناعي عند نحو 6% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ودعم صناعات استراتيجية مثل تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع المعدات المتطورة والطب الحيوي والمواد الجديدة والاقتصاد البحري،بحسب بيان صادر من حكومة الإقليم يوم الجمعة.



وطلب البيان بوضوح من السلطات المحلية في منطقة دلتا نهر اللؤلؤة، وهي منطقة صناعية على حافة بحر الصين الجنوبي، جذب مزيد من الشركات في سلاسل إمداد صناعة السيارات والإلكترونيات.



وحثت حكومة الإقليم أيضا السلطات المحلية على تسريع بناء المناطق الصناعية، ومنح مزيد من حزم الحوافز التفضيلية، ومن بينها تيسير الاستفادة من الأراضي، لجذب شركات في صناعات رئيسية.



وتخطط الحكومة أيضا لتدشين محطة رياح بحرية لتوليد الكهرباء في الجزء الجنوبي الغربي من الإقليم، إضافة إلى مئات المشروعات الريادية في الصناعات الذكية.